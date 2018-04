Tragico schianto in moto, muore noto ristoratore

Federico Valli, 45 anni di Vada, è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Siena. Fatale il frontale con un fuoristrada sulla provinciale 541

COLLE VAL D'ELSA — Appassionato di moto, Federico Valli era ieri in sella alla sua Bmw diretto a Colle Val d'Elsa. Al suo fianco, su un'altra due ruote, un amico di tanti viaggi. Attorno alle 11, mentre transitavano sulla provinciale nota come Traversa maremmana nei pressi di Valle dell'Olmino, Valli si è scontrato con un fuoristrada che proveniva in senso opposto.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate e i soccorritori del 118 non hanno esitato a far intervenire l'elicottero Pegaso della Regione Toscana. Ma è stato tutto inutile: è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Le Scotte di Siena.

La notizia del tragico evento si è presto diffusa a Vada, dove Federico Valli era molto conosciuto e apprezzato come ristoratore, avendo gestito con la famiglia numerose attività del litorale, fra le quali "L'angolo di Maremma", prima di trasferirsi a Firenze. Lascia una bambina di 10 anni.