Via Francigena, il cammino comune

La crescita della Via Francigena passa dal Forum “Comuni in Cammino”. Sabato giornata ricca di interventi, spunti e riflessioni ad Abbadia Isola

MONTERIGGIONI — Una giornata intera dedicata alla Via Francigena e al suo ruolo centrale nella promozione dei territori che attraversa e nell’incontro fra culture diverse, in compagnia di ospiti in arrivo da tutta Italia, Spagna, Francia e Svizzera. E’ quella in programma sabato 27 gennaio nel complesso monumentale di Abbadia Isola, alle porte di Monteriggioni, con la quinta edizione del Forum “Comuni in Cammino” intitolato “Europa e Via Francigena: un dialogo interculturale".



L'appuntamento, organizzato dal Comune di Monteriggioni con l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e il patrocinio della Regione Toscana, riunirà i rappresentanti dei quattro Paesi attraversati dalla Francigena, autorità delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali e sarà dedicato al 2018 come Anno Europeo del Patrimonio Culturale.