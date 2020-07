La provincia di Siena resiste al Covid

Altre 24 ore di tregua nella provincia senese, mentre sono 8 i nuovi casi registrati in Toscana, 5 dei quali riferiti a persone di rientro dall'estero

SIENA — Salgono oggi a 10.338 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più nuovi che però non interessano la provincia di Siena. Dei nuovi casi 5 sono riferiti a persone di rientro dall'estero.

Restano fermi a 429 i casi a Siena dall'inizio dell'epidemia con 33 decessi. C'è un nuovo guarito a Siena sui 5 registrati nelle ultime 24 ore, 4 in provincia di Arezzo 2 a Montevarchi e 2 a Cortona.

Nella Asl Toscana sud est ci sono 36 casi di cui 28 in isolamento domiciliare, 3 in ospedale, 4 ricoverati extra Asl ed 1 trasferito in un altro territorio. I guariti sono 1.379. Sono invece 684 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi sono oggi 313. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 12, 2 in più rispetto a ieri, di cui 3 in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri.

Le persone complessivamente guarite sono 8.898, 4 in più rispetto a ieri: 163 persone clinicamente guarite e 8.735dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.