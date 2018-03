Scuola Sangallo, apre il cantiere

Iniziati i lavori nelle strutture scolastiche comunali: intervento da 300mila euro

POGGIBONSI — “Un altro cantiere che parte, un altro investimento in edilizia scolastica che contiamo di realizzare in questi mesi di inattività nei plessi” dice il Sindaco David Bussagli. L’intervento in questione, costo da progetto 300mila euro, è finalizzato al rifacimento della copertura delle due scuole contigue di via Sangallo, il nido comunale La Coccinella e la scuola d’infanzia statale Il Girotondo. Complessivamente si interverrà su una superficie di circa 1.400 metri quadri. Tecnicamente l’intervento consiste nella posa in opera, al di sotto del manto di copertura, di adeguata coibentazione termica. Si provvederà quindi a smontare la copertura, a fissare il pannello isolante e successivamente a ripristinare la copertura. Contestualmente saranno effettuati altri interventi collaterali anche di risanamento. “Un intervento di miglioramento importante – dice il Sindaco – che si accompagna a quello in corso presso la scuola Vittorio Veneto. Complessivamente mettiamo in campo in questa estate un investimento di quasi 600mila euro per lavori di edilizia scolastica. Una grande attenzione che si rinnova ogni anno e che passa da tanti altri interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che in questo periodo estivo vengono e verranno portati avanti. Interventi magari di minore entità ma anche questi fondamentali per preparare l’avvio del prossimo anno scolastico”



Il rifacimento delle sottofondazione alla scuola Vittorio Veneto ha preso il via nelle scorse settimane ed è parte del piano delle Opere Pubbliche 2015 che complessivamente ammonta ad oltre 3 milioni di euro di interventi, tutti in corso. L’intervento sulla copertura in via Sangallo è parte invece nel piano delle Opere Pubbliche 2016 ed è rientrato nei lavori di edilizia scolastica che il Governo ha ‘sbloccato’ in parte dai vincoli del pareggio di bilancio. Questo significa che Poggibonsi potrà beneficiare di oltre 75mila euro di ‘spazi finanziari’ sull’intervento sulla scuola Il Girotondo.



“C’è una progettualità continua – chiude Bussagli - che portiamo avanti e che vede fra i settori trainanti proprio quello dell’edilizia scolastica su cui ricordiamo il finanziamento di 5,5 milioni di euro per la scuola innovativa in via Aldo Moro. Edilizia scolastica quindi a 360° con attenzione alle strutture presenti e programmazione di medio e lungo periodo per guardare al futuro della comunità”.