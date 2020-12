Tenute Piccini in evoluzione, nonostante il Covid

Non si ferma l'azienda vinicola. E' riuscita a crescere del 6% grazie all'e-commerce

CASOLE D'ELSA — L'emergenza Covid non ha spaventato le Tenute Piccini, sbarcate da alcuni mesi anche nel Comune di Casole in un importante stabilimento.

Nonostante un anno drammatico e difficile sotto il profilo aziendale, l'azienda vinicola è riuscita a diversificare, riassettando la distribuzione e puntando maggiormente sull'e-commerce.

"Grazie all'impegno collettivo di tutti i collaboratori dell'azienda, è stato possibile raggiungere un +6,5 per cento rispetto al fatturato 2019" fa sapere l'amministratore delegato Mario Piccini.

Una crescita che ha garantito continuità di lavoro a tempo pieno per tutti i dipendenti, e con l'inserimento di figure ex novo, con una previsione di crescita del 3 % a livello italiano, del 9 a livello internazionale, ma addirittura del 300% per quel che riguarda le vendite online.

Una vera prova di resilienza, che rende merito alla strategia delle Tenute Piccini, uno dei fiori all'occhiello dell'imprenditoria vinicola toscana.