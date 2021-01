Colle nel Cammino d'Etruria

La Città del cristallo tra i 15 Comuni delle "eccellenze etrusche", nel percorso pedonale turistico che da Volterra porterà a Chiusi

COLLE VAL D'ELSA — Presentato alla Regione il progetto turistico denominato “Il cammino d’Etruria Centro” da Volterra a Chiusi.

Sono quindici i Comuni toscani coinvolti, che si sono uniti per proporre un percorso di eccellenza “in Etruria": si tratta di camminamento straordinario di più di 220 km, il quale, con l’itinerario gemello Pisa-Volterra, andrà ad inserirsi fra i cammini più interessanti d’Europa.

- Abbiamo deciso di aderire al progetto "Cammino d'Etruria Toscana Centro"- dichiara Cristiano Bianchi, assessore alla Cultura e Turismo di Colle - perché crediamo fermamente nel ruolo che i cammini stanno avendo e avranno sempre piu' in futuro per lo sviluppo di un turismo lento, consapevole, sostenibile, che valorizzi proprio il territorio e le piccole città' come la nostra e che dipenda da politiche sovracomunali delle quali il raggruppamento creato per questo progetto rappresenta un valido esempio. -

- Il tracciato sul nostro territorio elaborato per questo progetto - prosegue Bianchi - tocca non solo i nostri punti di interesse relativi agli Etruschi, come il Parco Archeologico di Dometaia e Il Museo Archeologico cittadino, ma attraversa anche il Borgo, il Castello, il Piano e si immette sul SentierElsa raggiungendo Caldane e Vene, offrendo quindi ai camminatori una panoramica completa di quello che la Città di Colle ha da offrire -

Il nuovo percorso porterà Colle in una posizione importante, ovvero sull'intersezione con l'altro percorso etrusco gia' esistente Volterra-Fiesole (progetto "Eccellenze in Etruria" inaugurato ad ottobre 2019) e si collegherebbe con la Francigena percorrendone la variante interna sul centro storico, andando a rappresentare un grande potenziamento del ruolo della città del cristallo nella rete dei cammini più' importanti a livello regionale e nazionale.

Ora si attendono i tempi tecnici per l’approvazione del progetto da parte della Regione Toscana, che cadono nel mese di marzo 2021. Se la Regione approverà i due progetti, questo cammino presenterà 400 km di percorsi che andranno ad inserirsi fra i sentieri più interessanti d’Europa, con 2500 anni di storia alle spalle dagli Etruschi, filo conduttore dell’itinerario, sino ai giorni nostri.