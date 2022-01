L'Hub vaccinale non basta, chiesto un nuovo centro

Molto affollate le liste di attesa per la somministrazione della terza dose. Trovare posto a Colle è impresa ardua

COLLE VAL D'ELSA — La corsa del virus, mai così vigorosa come questi giorni di inverno, ha fatto prendere letteralmente d'assalto l'Hub vaccinale della Valdelsa situato a Colle presso il poliambulatorio di Via Masson, vicino alla Fabbrichina.

Sono due attualmente i poli vaccinali della Valdelsa: il primo è presso l'Ospedale di Campostaggia, a Poggibonsi, mentre il secondo, quello preposto per la zona, è proprio il polo medico accanto alla Conad.

Sta di fatto che, tra terze dosi, e prime di chi si è ultimamente convinto, le liste di attesa sono lunghe. Tanto che molti valdelsani si sono ritrovati a dover prenotare fuori provincia, se non sull'Amiata.

Motivo per cui, da parte di molti cittadini, è tornata la richiesta di allestire un nuovo polo vaccinale.

Certamente non potrà esserlo il Bernino, tornato alle sue attività sportive.

Però un potenziamento dell'Hub colligiano potrebbe essere la strada giusta per rispondere a tutte le richieste di questo periodo, le quali sono tante anche per la scandenza del green pass, dati i nuovi limiti "ravvicinati" come da decreto.