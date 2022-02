Servizio civile anche all'Oratorio

Possibile presentare domanda presso il gruppo salesiano di Sant'Agostino

COLLE VAL D'ELSA — Un'opportunità per rendersi utile agli altri, e svolgere il servizio civile nazionale in una struttura importante per la gioventù di Colle val d'Elsa.

Infatti l'Oratorio salesiano della Parrocchia di Sant'Agostino, in Colle bassa, ha fatto sapere della possibilità di poter offrire il servizio civile, a supporto delle attività in campo educativo.

Le domande si potranno presentare entro giovedì 10 febbraio, alla mail oratorios.agostinocolle@gmail.com

Una dimostrazione dell'impegno pubblico della chiesa in Colle Val d'Elsa, a servizio dei giovani e delle nuove generazioni.