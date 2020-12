Un gruppo social per aiutare l'economia

Nasce a Colle "Acquistiamo Locale", per dare maggiore visibilità alle imprese locali e sostenere l'economia di prossimità

COLLE VAL D'ELSA — La crisi a volte fa scaturire delle idee semplici, ma a cui nessuno aveva pensato. A Colle è nata "Acquistiamo Locale" allo scopo di aiutare le attività del territorio, già duramente colpite dalla pandemia, ad avere maggiore visibilità.

Questo tramite i social, per adesso con la pagina Facebook: Acquistiamo Locale | Valdelsa. Un'idea nata dalle menti di Matteo Ciani e Andrea Zammariello "vogliamo mettere a disposizione le nostre competenze professionali in comunicazione e marketing per dare un aiuto concreto alle attività locali in difficoltà. Il gruppo è aperto a chiunque voglia dare il suo contributo."

Un'operazione che "nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’economia locale, premiando con i nostri acquisti le imprese della Valdelsa.

Dalle nostre scelte di consumo dipende il futuro di commercianti, imprenditori, professionisti e artigiani. Ognuno ha la possibilità e la responsabilità di fare la propria parte. Il momento complicato che stiamo vivendo lo possiamo superare solo se uniamo le forze e andiamo tutti verso la stessa direzione (imprese, enti locali, associazioni e cittadini)."

Per i promotori, quindi "il gruppo è pensato come un luogo di incontro tra imprese e cittadini: le imprese possono promuovere la propria attività e fare rete tra loro. I cittadini possono conoscere meglio le attività del proprio territorio e contribuire, con le loro scelte di acquisto, allo sviluppo del commercio locale".

Un' interessante iniziativa, insomma, aperta a tutti e soprattutto in forma gratuita, per il bene del territorio di Colle e della Valdelsa.