Una ricarica auto in San Marziale

La Rugi Srl inaugurerà sabato 4 dicembre la colonnina per le vetture elettriche, guardando al futuro

COLLE VAL D'ELSA — La Rugi Srl punta sull'ecologico. Prevista per sabato 4 dicembre l'inaugurazione in San Marziale del punto di ricarica per auto elettriche, nel pieno rispetto dell'ambiente.

Per l'occasione saranno presenti molti esponenti dell'industria green, ma anche politici e rappresentanti dell'associazionismo ambientale, per i quali sarà organizzata una visita dell'impianto.

Le colonnine elettriche sono in aumento in Valdelsa e in Toscana: pochi giorni fa approdate a Casole, il punto ricarica Rugi segue l'indirizzo già sperimentato positivamente da Rcr.

L'obiettivo dell'azienda è quello di "mandare un messaggio alle istituzioni" affinchè "il nostro modello di sviluppo miri alla compatibilità con l'ambiente". Insomma, sta maturando qualcosa nella coscienza valdelsana, e che adesso troverà risposta con un servizio che sarà utile ai turisti, ma anche ai residenti colligiani.