Colle, altra ragazza contagiata rientrata da Corfù

Si tratta di una 19enne puacisontomatica. È il secondo caso in città di giovani tornati dall'isola greca col virus. Oggi sono 26 i positivi in Toscana

COLLE VAL D'ELSA — La ragazza, 19 anni di Colle Valdelsa è tornata dalla Grecia dove è stata in vacanza contraendo il virus.

Risulta paucisintomatica ed è in isolamento domiciliare.

Una sua coetanea e concittadina era risultata contagiata alcuni giorni fa.

Come sempre in questi casi le autorità hanno provveduto ha rintracciare i contatti più stretti della giovane.

In Toscana oggi sono 26 i nuovi contagiati e di questi 14 sono di rientro dall'estero. Cala ancora l'età media del contagio che oggi si attesta a 27 anni.

Quindi sempre più giovani che contraggono il virus dal ritorno dalle vacanze. Questo porta la Asl ad intensificare l'attività di tracciamento, mirata a limitare al massimo la possibilità di contagio. Il Dipartimento Prevenzione, infatti, dopo aver accettato un caso positivo lo intervista e pone immediatamente in quarantena i contatti stretti in attesa dell'esito di due tamponi che vengono effettuati all'inizio e alla fine dei 14 giorni di isolamento.

Intanto Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, ha scritto una lettera ai Ministri dei Trasporti, dell'Interno e della Salute per chiedere di rendere obbligatoria la registrazione preventiva del rientro per i viaggiatori che partono dall'Italia diretti verso Spagna, Malta, Grecia e Croazia.

Questo, oltre ad evitare situazioni di caos, assembramenti e discussioni, renderebbe più semplice per i Servizi di Prevenzione del territorio italiano pianificare e dimensionare in anticipo tutte le azioni conseguenti, in particolare l'effettuazione dei tamponi.

La registrazione di ritorno dovrebbe essere obbligatoria prima di imbarcarsi su navi o aerei e potrebbe essere eseguita online attraverso siti dedicati.

In attesa delle decisone del governo, ricordiamo che il sito web predisposto dalla Toscana per comunicare il proprio rientro in Italia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna - attivo dalle ore 20 di oggi, venerdì 14 agosto - è https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html

Il numero verde regionale per prenotare i tamponi è 800 556060.