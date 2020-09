Covid, 3 casi tra Barberino Tavarnelle e Sovicille

Lo comunicano la Asl centro, e la sud est. Tra i contagiati anche un 20enne rientrato da Forte dei Marmi

BARBERINO TAVARNELLE — Nella giornata odierna l'Asl centro ha segnalato due casi di positività al Covid nel comune di Barberino Tavarnelle, ma non ci sono altre informazioni in dettaglio.

Mentre nel territorio dell'Asl sud est oggi si registrano 2 casi di cui uno a Sovicille. Si tratta di un uomo di 20 anni già in isolamento domiciliare, rientrato da Forte dei Marmi, asintomatico.

L'altro caso riguarda una donna di 62 anni a Siena, rientrata dalla Sicilia.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 11 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 399 persone risultate positive al tampone 2.461 persone sono in già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 4 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 9 presso le Malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.878 tamponi.