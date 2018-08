Rubano cibo dagli scaffali della Coop

I carabinieri hanno proceduto alla denuncia di due italiani segnalati dalla vigilanza del supermercato di viale Matteotti

CERTALDO — I carabinieri hanno denunciato a piede libero un 38enne ed un 35enne, entrambi italiani, per aver commesso un furto ai danni del supermercato Coop di viale Matteotti. In particolare, i due sono stati sorpresi dalla vigilanza mentre tentavano di allontanarsi senza pagare vari prodotti alimentari, per un valore totale di circa 60 euro.



I militari, una volta intervenuti sul posto, hanno accompagnato i due in caserma per procedere alla loro denuncia. La refurtiva recuperata è stata restituita al supermercato.