L'Empolese Valdelsa chiede restrizioni speciali

Richiesta dei sindaci a Giani per dare un'ulteriore stretta, visto l’incremento dei contagi e i pochi posti letto. Via all'indagine epidemiologica

EMPOLI — La seconda ondata sta creando problemi nel territorio dell'Empolese Valdelsa, ieri l'ospedale di Empoli era al completo, oggi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato la creazione di 28 nuovi posti letto per malati di Covid-19 nell'ospedale di San Miniato.

Intanto però i sindaci, che ieri avevano lanciato l'allarme, hanno chiesto a Giani misure restrittive speciali per cercare di rallentare il contagio: "I sindaci dell’Empolese Valdelsa mi hanno fatto presente la loro volontà di adottare misure restrittive speciali visto l’incremento dei contagi. Li ho incontrati poco fa ad Empoli garantendogli, come da ordinanza 96, il supporto della Regione nell’assunzione di provvedimenti restrittivi a scopo preventivo" ha detto Giani.

"Domani - ha aggiunto - disporrò un’indagine epidemiologica sulla zona per valutare l’applicazione di misure più stringenti negli 11 Comuni. Continuiamo a lavorare in squadra per salvaguardare la salute di tutti i toscani".

Gli undici Comuni (dove oggi ci sono 96 nuovi positivi) sono: Castelfiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo, Montespertoli e Vinci.