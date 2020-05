Coronavirus, sono 352 i decessi nel fiorentino

​In tutta la Toscana sono saliti a 9.948 i casi di positività al Coronavirus dove sono stati segnalati altri cinque decessi, tre donne e due uomini

FIRENZE — Nell'ultimo bollettino della Regione Toscana aggiornato alle 12 si registrano altri 5 decessi, si tratta di due uomini e tre donne con un'età media di 67 anni.

Relativamente alla provincia di notifica del decesso, una persona è deceduta nella provincia di Firenze, una a Pistoia, una a Lucca e due a Livorno. Sono 984 i deceduti dall’inizio dell’epidemia così ripartiti: 352 a Firenze, 45 a Prato, 78 a Pistoia, 141 a Massa Carrara, 132 a Lucca, 81 a Pisa, 55 a Livorno, 45 ad Arezzo, 28 a Siena, 19 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione.

Il tasso di mortalità toscano per Covid-19 è di 26,4 per 100.000 residenti contro il 52,6 per 100.000 della media italiana. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara seguita da Firenze e Lucca, il più basso a Grosseto.