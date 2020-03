Covid-19, 116 contagiati tra Siena e Grosseto

Il totale di persone positive al tampone dall'inizio dell'emergenza nella Toscana Sud Est è di 159. In isolamento in 1.862

GROSSETO — I positivi al tampone del coronavirus segnalati tra le province di Siena e Grosseto sono saliti a 116 secondo l'ultimo bollettino della Regione Toscana. Si tratta, nello specifico, di 50 casi nella provincia di Grosseto e 66 in quella di Siena.

Per quanto riguarda le persone in isolamento domicoliare, sul totale di 8.455 persone in isolamento domiciliare in Toscana, 4.032 sono quelle prese in carico attraverso i numeri delle Asl. Di questi ultimi, nella Asl Toscana Sud Est, che comprende i territori di Arezzo, Siena e Grosseto, se ne contano 241. Altri 1.621 sono in isolamento per aver avuto contatti stretti con persone positive al coronavirus.