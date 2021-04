​Matrimoni in Toscana: l’intero settore è pronto a ripartire

No Tav, scontri in Val Susa per i lavori del nuovo autoporto

L’intero settore che ruota intorno ai matrimoni e all’organizzazione di eventi ha subito delle perdite davvero ingenti nell’ultimo anno segnato dalla pandemia

TOSCANA — In Toscana sul fronte eventi si iniziano a vedere i primi segni di una ripresa, che dovrebbe avvenire nel giro di uno o due mesi al massimo. Coloro che dunque stanno pianificando le nozze per l’estate 2021 possono intravedere uno spiraglio di luce, finalmente, così come tutti gli operatori che lavorano per il settore del wedding. Vediamo cosa cambierà nelle prossime settimane.

Regione Toscana: nuovi bandi per i ristori della filiera legata al wedding

Se il nuovo Governo Draghi sta lavorando proprio per riuscire a garantire risorse e nuove aperture per i matrimoni nella stagione estiva 2021, la Regione Toscana ha preferito non perdere altro tempo. Sono infatti stati emanati dei nuovi bandi regionali per la concessione di ristori alla filiera dei matrimoni, che per la Toscana ha sempre rappresentato una risorsa preziosissima. La Toscana è tra le regioni più scelte al mondo per celebrare il giorno delle nozze.

Il settore che ruota intorno al mondo del wedding è stato colpito duramente dalla pandemia ed è necessario pianificare una ripartenza che consenta a tutti gli operatori di tornare a lavorare, seppur in sicurezza, ma anche di sopravvivere. Non si parla esclusivamente degli organizzatori di eventi ma anche di tutti quei professionisti che svolgono un ruolo attivo: dal fotografo al dj, dal servizio di catering all’atelier e via dicendo. Specialmente nelle grandi città, la Toscana da questo punto di vista ha sempre offerto dei servizi di alto livello: chi cerca ad esempio in Google “dj matrimonio Firenze” può trovare molteplici professionisti specializzati proprio in tale settore.

Non sorprende dunque che la regione Toscana abbia deciso di prendere in mano la situazione, per sostenere tutti coloro che lavorano nel settore del wedding e per accelerare la ripartenza dei matrimoni.

Dalla musica alle fotografie: i professionisti per matrimoni in Toscana abbondano

Proprio perché parliamo di una regione che vanta il primato italiano come location per matrimoni, in Toscana abbondano i professionisti legati a questo settore ed è giusto che adesso possano tornare a lavorare a pieno regime. Tra i più richiesti nell’ambito del wedding, troviamo i dj per matrimoni perché si sa, la musica è fondamentale in queste occasioni e sarebbe impossibile rinunciarvi. Meno gettonati negli ultimi anni sono invece i fotografi, perché spesso per ridurre le spese si affida il compito ad un conoscente o ad un amico.

Quel che è certo è che di liberi professionisti che ruotano intorno al mondo del wedding e che con la pandemia hanno dovuto subire dei danni enormi la Toscana è piena. È dunque arrivato il momento di ripartire, in sicurezza e con tutti i protocolli del caso, ma non si può più tenere un intero settore fermo. L’estate sta arrivando e la Toscana si prepara ad accogliere i futuri sposi, costretti per troppo tempo a rimandare il giorno più importante della propria vita.