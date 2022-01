Una commissione per il piano antenne

Centrosinistra e centrodestra insieme per evitare installazioni. Nuovo organismo approvato dal Consiglio comunale

MONTERIGGIONI — Un'intesa comune a Monteriggioni, dove centrosinistra e centrodestra si sono messi insieme, al lavoro per il bene della collettività.

Nelle scorse settimane era arrivata infatti sulla scrivania del sindaco una lettera, indirizzata anche al presidente del Consiglio comunale, a firma dei capigruppo consiliari Moreno Giardini, per il gruppo consiliare di centro destra “Per Giardini Sindaco” e di Chiara Roscino, per il gruppo consiliare “Centro Sinistra per Monteriggioni - Frosini Sindaco”.

Lo scritto poneva alcune considerazioni ed una proposta circa la questione legata all’installazione di un’antenna in località San Martino.

Partendo dal presupposto – si legge nella lettera – che "nella seduta del Consiglio Comunale del 30 novembre è stata presentata dal gruppo consiliare di maggioranza una mozione in merito all’istallazione dell’antenna di San Martino" e considerato che "negli anni passati, compreso il precedente mandato, sono state autorizzate diverse installazioni di impianti del genere, senza tuttavia dotare opportunamente il nostro Comune di un Programma comunale degli impianti in cui sia definita la collocazione di tali strutture, " si è ritenuto opportuno, come logica prosecuzione di tale posizione, richiedere al Consiglio comunale la costituzione di una commissione speciale sull’argomento.

Al Consiglio Comunale del 30 dicembre 2021 è stata così presentata e votata un’apposita proposta di delibera dal titolo “Costituzione della Commissione Comunale Speciale sul Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione”.

La Commissione, chiaramente, non avrà la funzione di stilare il regolamento, che è di competenza della parte tecnica, ma di avere uno strumento di controllo su quanto verrà sviluppato e redigere degli indirizzi politici da seguire.

La proposta è stata accolta favorevolmente fin da subito anche da parte del sindaco Andrea Frosini. "Ritengo che la proposta dei due gruppi – afferma il sindaco Andrea Frosini – sia non solo indice di una visione lungimirante per il territorio, ma sia anche il segno di un comune senso di responsabilità. Si possono avere posizioni politiche diverse ma dovremmo tutti essere guidati da un unico obiettivo, fare il bene della comunità".

Le risultanze delle valutazioni della commissione, rispetto a quanto sarà fornito dai tecnici, verranno poi discusse in Consiglio Comunale, nella cui sede verrà infine approvato il Programma comunale degli impianti nel quale saranno individuati i siti più idonei a ospitare le antenne, tenendo presente il contesto territoriale e nel rispetto del principio di precauzione e salute dei cittadini.

Ogni gruppo consiliare parteciperà in proporzione alla commissione con dei suoi componenti.