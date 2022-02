Un'area sgambamento cani alla Tognazza

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

Il progetto era stato deliberato nel dicembre dello scorso anno. A breve inizieranno i lavori di realizzazione

MONTERIGGIONI — Un’area dedicata allo sgambamento cani a servizio della zona di Tognazza - San Martino, sta per arrivare per i cittadini di tutto il territorio.

L’Amministrazione Comunale di Monteriggioni ha scelto infatti di realizzare una area per gli amici a quattro zampe, in adiacenza alla pista ciclopedonale che congiunge gli abitati di San Martino e Tognazza, al servizio dei residenti.

"Abbiamo ritenuto – afferma la vicesindacao con delega alle Opere Pubbliche Paola Buti – che una realizzazione di questa tipologia possa rispondere alle esigenze dei cittadini residenti nella zona che hanno la necessità di un luogo dove poter portare i propri amici animali. Ci teniamo a dimostrare una particolare attenzione agli animali ed ai loro padroni".

"Crediamo che l’opera vada ad arricchire una zona già di elevato pregio dell’abitato e dei servizi pubblici, trasformando di fatto un’area in stato di abbandono in un servizio, nella quale i cittadini potranno far correre liberamente i propri cani in piena sicurezza - prosegue Buti - di conseguenza si può ritenere anche questo un intervento puntuale di riqualificazione urbana".

Nell’area di sgambamento ci saranno anche degli spazi dedicati alle attività degli animali. Verrà, infatti, ritagliato un ulteriore spazio che sarà dedicato all’attività di “agility dog”, in cui verranno installate le attrezzature apposite, quali tunnel, salti, passerelle, slalom ed appositi cestini.

L’investimento per l’opera è stato di ben 30mila euro.

Di fatto l’opera ha anche l’obiettivo di potenziare il servizio pubblico, nella zona ricompresa tra gli abitati di Tognazza e San Martino, riqualificando un’area attualmente ricoperta da vegetazione erbacea infestante.







