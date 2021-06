Incendio in uno stabilimento di pannelli solari

Vigili del Fuoco da tre distaccamenti per spegnere le fiamme nella zona industriale dei Foci

POGGIBONSI — Non è chiaro come sia stato possibile, ma il fuoco è divampato all'improvviso all'interno del capannone.

Le fiamme rischiavano di mandare in fumo l'intero stabilimento adibito allo stoccaggio di pannelli solari, per questo sono intervenuti ben tre distaccamenti.

I vigili del fuoco del Comando di Siena, di Poggibonsi e Petrazzi (FI) stanno intervenendo ancora a Poggibonsi, in via Abruzzo, l'intervento è infatti molto complesso.

Ignote al momento le cause del rogo, ma al momento non risulterebbero feriti tra i lavoratori che sono riusciti a mettersi in salvo rapidamente.