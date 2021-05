Covid, pochissimi contagiati in Valdelsa

E' San Gimignano il Comune con più casi nella vallata. Stabile la situazione dei ricoveri negli ospedali. Pochi i tamponi fatti

POGGIBONSI — Si abbassa il contagio in Valdelsa. Oggi sono 6 i nuovi casi, uno in meno del giorno precedente. Il virus è stato riscontrato in 3 Comuni della vallata:

- San Gimignano 4 casi.

- Barberino-Tavarnelle 1 caso.

- Monteriggioni 1 caso.

Sono 440 i tamponi eseguiti dalla Asl che ha anche dichiarato definitivamente guarite 16 persone.

Stabile il numero dei ricoveri negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 39 pazienti (invariati da ieri) e di questi 9 si trovano in "Rianimazione". C'è 1 degente in più al "Misericordia" di Grosseto dove ci sono 32 malati compresi i 8 in "Terapia Intensiva".

A "Le Scotte" di Siena ci sono 36 ricoverati e di questi 9 si trovano in condizioni più gravi.

Attualmente sono 500 i positivi in provincia di Siena mentre sono a quota 1.553 le persone costrette alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 27 nuovi positivi e di questi 9 sono residenti in provincia di Arezzo, 14 nel Senese, 4 nel Grossetano.

In Toscana meno di 150 nuovi contagiati. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.