Covid, in Valdelsa 35 nuovi contagiati

A Barberino-Tavarnelle il maggior numero di positivi. Tanti anche a Poggibonsi e Sovicille. I Ventenni i più colpiti dal virus

POGGIBONSI — Tanti i nuovi positivi in Valdelsa. La zona settentrionale della provincia di Siena e il Chianti fiorentino fanno registrare numeri significativi.

A Barberino Tavarnelle ci sono 7 positivi, 6 a Poggibonsi e Sovicille, 5 a Colle Valdelsa, 4 a Monteriggioni e San Gimignano e 3 a Casole.

In totale, quindi ci sono ben 35 nuovi contagiati in tutta la Valdelsa.

L'effetto varianti si fa sentire. Oggi infatti la Asl ha comunicato che negli ultimi 3 giorni sono 121 le mutazioni del virus riscontrate nell'Area Vasta e di queste ben 51 sono riferite alla provincia di Siena

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 665 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guarite 3 persone.

La fascia d'età più colpita è quella dei 20enni con 19 segnalazioni, seguita dagli under 18 con 16.

Pressoché stazionaria la situazione negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 2 pazienti (2 in meno di ieri) e di questi 1 si trova in "Rianimazione". Ci sono 12 degenti, (1 in meno) al "Misericordia" di Grosseto compreso 1 in "Terapia Intensiva".

A "Le Scotte", invece, salgono a 5 ricoverati in bolla Covid.

Attualmente sono 366 i positivi in provincia di Siena mentre sono a quota 575 le persone costrette alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 139 contagiati e di questi 47 sono residenti nell'Aretino, 64 nel Senese (compresa l'Azienda Ospedaliera), 27 nel Grossetano e 1 extra Usl

