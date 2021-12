Rubinetti a secco in molte zone della città

Comunicazione urgente del gestore che avvisa i cittadini di possibili disagi fino alle 15,30 in diverse strade del capoluogo

POGGIBONSI — Acque comunica che, per un guasto presso la centrale idrica di Cepparello nel comune di Poggibonsi, oggi sabato 4 dicembre sono in corso forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in tutta la zona nord-est del capoluogo in particolare in zona Salceto, vie Marconi, Redipiglia, Borgaccio, Montemorello, Montegrappa, Arno.

I tecnici di Acque stanno già effettuando l’intervento di riparazione. Il ripristino dell’erogazione idrica, previsto per le 15,30.

La questione dei guasti alla rete sono cosa molto diffusa a Poggibonsi, un centro urbano che avrebbe bisogno di un massiccio investimento per rifare totalmente la rete orma vecchia e usurata. Una tematica sempre rovente in città dove frequentemente accadono disagi del genere.