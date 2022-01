Alcune zone della città sono senza acqua

Una perdita importante nella zona di Saceto e Mocarello sta costringendo tanti poggibonsesi a rimanere a secco. Entro le 17 tutto sarà risolto

POGGIBONSI — Acque comunica che a causa di un guasto sull’acquedotto nel comune di Poggibonsi, oggi lunedì 24 gennaio è in corso una interruzione dell’erogazione idrica a Poggibonsi.

La zona interessata comprende: in via del Chianti, via Andreuccetti e nelle località di Salceto e Mocarello. Al contempo potranno verificarsi cali della pressione idrica e temporanee mancanze d’acqua nelle strade adiacenti.

I tecnici sono già sul posto e dopo aver individuato le origini del guasto e stanno intervenendo. Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 17.