Piazza Scala, rotta una delle staccionate

Messa pochi mesi fa è stata già danneggiata. Si tratta di una delle strutture che delimita i tigli

COLLE VAL D'ELSA — Prime rotture in arrivo nella rinnovata Piazza Bartolomeo Scala. Infatti nei mesi passati la "Piazza Nova", come la chiamano i colligiani, è stata oggetto di importanti lavori di riqualificazione e ripavimentazione, opere che hanno portato un arredo urbano completamente nuovo e moderno.

Purtroppo da qualche giorno, una delle grandi staccionate che delimitavano gli alberi della piazza è stata rotta. Eppure era stata messa pochi mesi fa, durante l'estate.

Proprio i tigli di Piazza Scala sono stati al centro di un grande dibattito cittadino, tanto da far cambiare in corsa il progetto del Comune per garantire la salvaguardia alle piante. Infine, gli alberi erano stati delimitati da grandi palizzate, in modo da proteggerli.

Purtroppo dove non il tempo, ci pensa l'incuria delle persone, e forse la maleducazione, a guastare le cose. Adesso toccherà all'amministrazione risistemare il danno.