A scuola alla scoperta del latte

​Tappa dell'iniziativa "In laboratorio con Mukki" alla primaria di Radicondoli. Con un gioco didattico spiegata ai bambini l'importanza del latte

RADICONDOLI — Due esperte della centrale del latte della Toscana hanno coinvolto le classi alla "scoperta del latte" intrattenendo i piccoli della scuola elementare per far capire loro l'importanza del latte nell'alimentazione e non solo.

Si è trattato di una vera lezione educativa, raccontando anche in maniera più approfondita, come avviene il processo che porta il latte dalla mucca alle nostre tavole. Termini come proteine, zuccheri semplici e complessi, sono stati spiegati in dettaglio, con esperimenti colorati e giochi da piccolo chimico, con provette e misurini.

Terminati i giochi di apprendimento ai bambini sono stati donati dei piccoli brick di latte.