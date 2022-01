L'Uilpa lancia l'allarme, il Covid dilaga a Ranza

New Mexico, in 21 bloccati in funivia a 3mila metri

Situazione critica anche a Ranza dove la variante Omicron sta corendo tra detenuti e guardie. Necessari interventi sanitari urgenti

SAN GIMIGNANO — "È una realtà drammatica quella che si sta vivendo nelle ultime settimane nell’istituto penitenziario di Ranza". Lo riferisce Pellegrino Stefano Sorice coordinatore territoriale UIilpa di San Gimignano.

Attualmente si registra un aumento di casi tra i detenuti e gli agenti di Polizia Penitenziaria. La situazione peggiora quotidianamente, tanto che oltre la sezione già predisposta, è stato adibito un ulteriore reparto per l’isolamento dei detenuti positivi al Covid.

Il sindacato chiede un rapido intervento della Direzione dell’istituto di una richiesta di supporto per garantire la sicurezza. In aggiunta la sigla sindacale denuncia il disinteresse del Governo al tema negli ultimi decreti. In particolare l'assenza di green pass obbligatorio e mascherine fpp2, rappresentano due mancanze per la sicurezza collettiva che incidono molto sul numero sempre maggiore di casi segnalati in carcere.