Addio a Luciano Pasolini, il ricordo degli amici

Il Professor Vaira cita le gesta dell'apicoltore di San Gimignano che si è sempre impegnato per un mondo più vicino alla Natura

SAN GIMIGNANO — "Lavorare la terra e toccare il cielo, sorretto da un magnifico sciame di api. Stasera il nostro babbone bellissimo ha spiccato il volo."

Questo il messaggio ricevuto dagli amici in questi giorni, a partire da lunedi sera, da parte dei figli di Luciano Pasolini.

I quali hanno toccato tutto un mondo a lui legato, di coloro che hanno amato la campagna e la natura in modo viscerale, e che sono rimasti colpiti da questa triste notizia.

"Luciano Pasolini noi l’abbiamo conosciuto ragazzo nella Monza degli anni ’70.Una mente aperta. Un compagno di strada piacevole da avere vicino e sempre stimolante nelle animate discussioni e nella intensa vita collettiva di quel periodo" scrive il professor Pasquale Vaira, da Chianni.

"Poi pochi anni dopo aver terminato il Liceo insieme alla sua Olga decisero di venire in Toscana, a San Gimignano, e vivere lavorando la campagna. Aprirono, nel contempo, la strada a tanti di noi che poi li avrebbero seguiti nella medesima scelta divenire a vivere qui - racconta il professore della Valdera - da subito divennero attivissimi nella produzione di un miele speciale, di qualità sopraffina, e nell’agricoltura biologica creando Officinalia, azienda agricola conosciuta ovunque in Italia"

"Ma Luciano ed Olga, deceduta purtroppo 10 anni fa, sono stati qualcosa di più di semplici e bravi contadini e apicoltori. Hanno creato negli anni non solo una grande e bellissima famiglia ma anche una vera e propria comunità, un vero e proprio punto di riferimento per chiunque amasse la campagna".

Un vero riferimento "dagli Elfi della Montagna Pistoiese, agli allevatori di capre in Brianza, alle produzioni agricole in Sicilia per non parlare di tutte le Fiere del Biologico a partire dalla Fierucola di Firenze e soprattutto poi la loro grande ospitalità, prima a Pietrafitta e poi nella maestosa auto-costruita casa di legno a Pancole: lì hanno fatto conoscere a migliaia di persone, la loro capacità di essere dei sognatori, capaci di realizzare il loro sogno".

"Lascia certamente in tutti coloro che lo hanno conosciuto un ricordo meraviglioso, di colui che si è speso totalmente per la causa in cui credeva - prosegue Vaira - un’anima grande, come l’entusiasmo che ha messo in tutto quello che ha fatto. Lascia una storia eroica. Ora è il momento di prenderti l’applauso. Lo meriti fino in fondo! Onore a te grande Luciano Pasolini!"