Tragedia sulla Francigena, muore una ciclista

La donna di nazionalità inglese ha battuto la testa in seguito ad una caduta. Inutili i soccorsi del 118

SAN GIMIGNANO — Una gita in Toscana lungo uno dei percorsi turistici e religiosi più famosi d'Europa si è conclusa in maniera terribile. Una ciclista di 51 anni, di nazionalità inglese, è caduta lungo il tratto sangimignanese della Via Francigena, in località Molino dei Foci e le è costato la vita.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, con il supporto dell'ambulanza della Misericordia di San Gimignano, la donna è deceduta. Medici e volontari hanno cercato invano di rianimare la turista ma non c'è stato nulla da fare, hanno solo potuto constatarne il decesso.

Nel frattempo era stato attivato anche Pegaso, ma tutto è stato inutile. Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri.