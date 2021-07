Covid, nel Senese altri 17 contagiati e 5 guariti

Palinuro, 15enne sta annegando in mare: la salvano due cani bagnino - il video

SIENA — Il Covid torna a registrare contagiati nel Senese. Sono 17 i casi odierni in tutta la provincia, 2 in meno rispetto al giorno precedente.

Il contagio è stato riscontrato in 10 Comuni del territorio e più precisamente:

Comune Nuovi casi Abbadia San Salvatore 1 Castellina in Chianti 1 Colle Val d’Elsa 3 Monteriggioni 1 Monticiano 1 Piancastagnaio 1 Poggibonsi 4 San Quirico d’Orcia 1 Siena 2 Sinalunga 2

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 381 tamponi e 5 senesi sono stati dichiarati definitivamente guariti.

La fascia d'età più colpita, nel dato odierno, ha tra i 19 e i 34 anni.

Stabili i ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono sempre 3 pazienti, di cui 2 in "Terapia Intensiva" e 1 in "Degenza Covid". Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i degenti sono 10 (ieri erano 11). A "Le Scotte" invece 4 i malati, nessuno in "Rianimazione".

Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi causati dal virus.

Attualmente ci sono ancora 134 senesi positivi mentre salgono a 213 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est oggi in totale si contano 43 contagiati, di cui 11 nell'Aretino, 17 nel Senese e 15 nel Grossetano.

I nuovi casi aumentano ancora in Toscana: sono 234. Per leggere il dato regionale cliccate qui.