Covid, nel Senese altri 37 contagiati e 12 guariti

Sono due i positivi in più rispetto al report del giorno precedente. Stabile la situazione dei ricoveri. Ancora tanti malati tra i giovani

SIENA — Stabile il contagio in provincia di Siena. Sono ben 37 i nuovi positivi nel territorio, 2 in più di ieri.

Continua il trend che vede i giovani i più contagiati. Rispetto ai 37 nuovi positivi, in 22 hanno un'età inferiore ai 34 anni.

La Asl, nelle ultime 24 ore, ha eseguito 753 tamponi e 12 senesi sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Sul fronte dei ricoveri, al "San Donato" di Arezzo ci sono 5 pazienti (ieri erano 7), compresi due casi in "Rianimazione". Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i malati sono 13, con un contagiato ricoverato in "Terapia Intensiva". Al "Santa Maria alle Scotte" ci sono 18 ricoverati (uno in più di ieri), comprese le 2 persone in "Terapia Intensiva".

Le persone attualmente positive in tutta la provincia sono 523. Sono invece 505 i senesi che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 116 (ieri erano 125) e di questi 56 risiedono nell'Aretino, 37 nel Senese, 23 nel Grossetano.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena