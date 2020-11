​Il Covid corre a Siena e in provincia

Zuccatelli, quando il nuovo commissario in Calabria diceva: «Le mascherine non servono a un c...»

Nella città del Palio 18 nuovi casi mentre salgono a 101 i contagi in tutto il territorio. Poggibonsi e Sinalunga i comuni più colpiti

SIENA — I contagi salgono, in città e nel resto della provincia. Un’altra giornata col segno + nel bollettino quotidiano del Covid. Nella città del Palio il trend è costante e in aumento con 3 casi in più di ieri che portano a 18 i nuovi malati: il più giovane è una bambina di 1 anno e il più anziano un uomo di 86. A livello provinciale si registrano 101 contagi in più nell’arco di 24 ore e il dato è consistente per un territorio che finora non aveva mai toccato picchi come ad esempio accaduto in provincia di Arezzo. Solo ieri i positivi erano 86.

Poggibonsi è tra i comuni più colpiti con 14 casi ma anche a Sinalunga il Covid non molla l’assedio e colpisce 13 persone tra le quali 4 bambini di 6 anni e uno di 8 anni.

Nell’area vasta della Asl Tse sono 73 le persone risultate debolmente positive al primo tampone e in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività: 53 sono di Arezzo, 18 di Grosseto, 1 di Siena.

Ecco in dettaglio la situazione

Abbadia San Salvatore (2 casi)

- 29 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 69 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Asciano (3 casi)

- 24 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 25 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 62 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Casole D'Elsa (5 casi)

- 15 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 17 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 60 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 66 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 38 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

Castellina In Chianti (2 casi)

- 57 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 57 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Castelnuovo Berardenga (5 casi)

- 43 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 53 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 55 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 61 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 9 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

Chianciano Terme (2 casi)

- 13 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 23 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

Colle Val D'Elsa (5 casi)

- 26 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 36 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 37 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 41 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 46 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

Castelnuovo Berardenga (1 caso)

- 31 anni, donna Isolamento Domiciliare

Gaiole in Chianti (4 casi)

- 44 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 49 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 5 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 58 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Montalcino (5 casi)

- 13 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 55 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 62 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 64 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 84 anni, donna Isolamento Domiciliare

Montepulciano (5 casi)

- 72 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 16 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 41 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 41 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 79 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

Monteriggioni (5 casi)

- 21 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 28 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 43 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 57 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 25 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Murlo (1 caso)

- 34 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

Poggibonsi (14 casi)

- 1 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 2 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 2 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 26 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 29 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 31 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 32 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 40 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 45 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 46 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 50 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 53 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 60 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 77 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

Radda In Chianti (1 caso)

- 35 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Radicondoli (3 casi)

- 16 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 50 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 57 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

San Gimignano (1 caso)

- 27 anni, donna Isolamento Domiciliare

Sarteano (1 caso)

- 42 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

Siena (18 casi)

- 1 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 21 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 21 anni, donna Ricovero Extra-Usl

- 23 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 23 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 24 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 25 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 28 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 40 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 40 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 41 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 54 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 56 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 56 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 69 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 77 anni, uomo Ricovero Extra-Usl

- 78 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 86 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Sinalunga (13 casi)

- 31 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 35 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 36 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 46 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 47 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 56 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 57 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 6 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 6 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 6 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 6 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 73 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 8 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

Sovicille (2 casi)

- 39 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 67 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Torrita Di Siena (3 casi)

- 11 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 13 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 35 anni, donna Isolamento Domiciliare

I contagiati di oggi nell'intera Area Vasta sono 360 di cui 172 in provincia di Arezzo, 78 Grosseto, 101 Siena.

I positivi in carico alla Asl Toscana sud-est sono 5.902 a domicilio, 47 presso le strutture di Cure Intermedie e 35 presso l'albergo sanitario. In 9.196, invece, si trovano in isolamento domiciliare.

Scendono leggermente i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati oggi in Toscana. Sono infatti 2.479, contro i 2.787 di ieri.

I deceduti diminuiscono di una sola unità, scendendo a 29. Anche i nuovi guariti diminuiscono: oggi sono 586 contro i 614 di ieri.

In Toscana sono quindi saliti a 62.946 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono il 4,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti raggiungono quota 17.938 (28,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti sono stati, al momento, 1.214.035, 15.542 in più rispetto a ieri. Sono 8.264 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 30% è risultato positivo.