In provincia di Siena 334 positivi, due decessi

8 i nuovi casi individuati tra ieri e oggi dall'Usl Toscana sud est. Due vittime nelle ultime 24 ore nel territorio senese

SIENA — Sono 334 i casi di coronavirus registrati in provincia di Siena dall'inizio dell'epidemia. Ai 326 conteggiati fino a ieri vanno aggiunti otto nuovi casi individuati dall'Usl Toscana sud est tra ieri e oggi. Si tratta di 5 donne e tre uomini.

Il report della Regioen relativo alle ultime 24 ore registra purtroppo due decessi in provincia di Siena: un uomo di 81 anni di San Quirico d’Orcia e una donna di 66 di Abbadia San Salvatore. Salgono quindi a 12 le persone positive al virus decedute nel territorio senese.

Sono 226 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Ad oggi sono dunque 5.499 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 84 le guarigioni virali, 216 quelle cliniche e 290 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 4.909.

Questi i nuovi casi di positività individuati tra ieri e oggi in provincia di Siena e trasmessi dall'Usl sud est: 6 di loro si trovano in isolamento domiciliare, due sono ricoverati ad Arezzo.

Alta Val d'Elsa è risultato positivo

uomo di 47 anni

Senese

donna di 39 anni

donna di 58 anni

donna di 59 anni

uomo di 61 anni

donna di 18 anni

In Val di Chiana senese ci sono due nuovi positivi, entrambi ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Arezzo.

uomo di 70 anni

donna di 91 anni

L'Ausl Toscana sud est comunica che nelle tre province di competenza dell'azienda sanitaria (Siena, Grosseto e Arezzo) ci sono, ad oggi, 891 positivi: 746 sono paucisintomatici a domicilio e 133 ricoverati (di questi 20 in terapia intensiva).

27 i decessi: 12 in provincia di Siena, 8 in provincia di Arezzo e 7 in provincia di Grosseto. "Tutti - riferisce l'azienda sanitaria- con quadro clinico estremamente complesso, per lo più tra gli 83 ed i 95 anni".

I guariti sono 28 (22 in provincia di Siena, 2 Arezzo, 2 Grosseto e 2 extra regione) tra i 20 e i 70 anni.

Questi i dati di tutta la USL Toscana Sudest