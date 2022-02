Nel senese 234 nuovi positivi al Covid

Ucraina, i giovani di piazza Maidan a Kiev: «Siamo pronti ad andare in guerra, non abbiamo scelta»

C'è anche un decesso. L'incidenza giornaliera è di 88 nuovi casi ogni 100mila abitanti, fra le più alte in Toscana dopo quelle di Lucca e Grosseto

PROVINCIA DI SIENA — Nel nuovo bollettino Covid regionale sono state individuate 234 persone che hanno contratto l'infezione a fronte di 2.001 tamponi processati, di cui 785 molecolari e 1.216 antigenici rapidi.

C''è anche una nuova vittima che porta il totale a 455. I guariti invece oggi sono 341.

I Comuni che hanno registrato nuovi casi sono:

Siena 61, Abbadia San Salvatore 3, Asciano 15, Buonconvento 7, Casole 1, Castellina in Chianti 1, Castelnuovo Berardenga 11, Castiglione d'Orcia 2, Chianciano Terme 7, Chiusdino 1, Chiusi 2, Colle Val d'Lelsa 12, Gaiole in Chianti 2, Montepulciano 13, Monteriggioni 8, Monteroni d'Arbia 8, Murlo 3, Pienza 5, Poggibonsi 22, Radda in Chianti 1, Rapolano Terme 8, San Casciano dei Bagni 2, San Gimignano 5, Sarteano 1, Sinalunga 12, Sovicille 6, Turrita di Siena, Trequanda 3.