Al via le vaccinazioni degli operatori sanitari

E' il turno del personale che lavora nelle aree Covid. Tutti gli ospedali della Asl Toscana sud est sono coinvolti. Molto alta l'adesione

SIENA — Oggi, primo giorno di questo 2021 è iniziata la vaccinazione per gli operatori sanitari con priorità per coloro che sono impegnati nelle aree Covid degli ospedali della Toscana.

Il programma delle vaccinazioni proseguirà costantemente in base alla disponibilità di vaccini e al numero delle adesioni.

Gli operatori sanitari, quindi, si recheranno per la somministrazione del vaccino negli ospedali di Abbadia San Salvatore, Campostaggia, Nottola.

“Gli operatori – dichiara il Direttore generale dell’Azienda Antonio D’Urso – stanno dimostrando grande responsabilità e tutti gli spazi di prenotazione, generati anche in base alle disponibilità dei vaccini, vengono rapidamente completati, garantendo così un percorso di vaccinazione spedito ed efficace. Il Covid 19 ci ha messo a dura prova come sistema, come professionisti della sanità e come persone, ma anche in questa fase i nostri operatori stanno dimostrando grande senso etico e grande professionalità”.

Fino al 4 gennaio nelle strutture senesi dell’Azienda Usl Toscana Sud Est è prevista la vaccinazione di 228 operatori sanitari (medici, infermieri, Oss etc…): 96 a Campostaggia, 90 a Nottola, 42 ad Abbadia San Salvatore.