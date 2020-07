Siena allontana il Covid, anche oggi zero casi

​La provincia continua a resistere al Coronavirus. Nel resto della Toscana 6 nuovi casi e due decessi nelle ultime 24 ore

SIENA — La provincia di Siena continua a resistere al Coronavirus. Mentre nel resto della Toscana sono emersi 6 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il territorio Senese non registra nuovi positivi e i contagi totali restano dunque fermi a 429.

Nella Asl Toscana sud est attualmente sono 32 i positivi, di cui 27 in isolamento domiciliare, 2 in ospedale, 2 ricoveri extra Asl, 1 trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.384. 506 i tamponi effettuati tra ieri e oggi.

Il report della Regione, relativo alle ultime 24 ore, segnala 6 nuovi casi di Covid-19 sul territorio toscano.

Tra ieri e oggi in Toscana si sarebbero verificati inoltre due decessi collegabili al Coronavirus, nelle province di Massa Carrara e Arezzo, che portano a 1.129 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Da quando il virus ha messo piede in Toscana sono risultate positive al tampone 10.356 persone. Di queste, 8909 sono guarite.