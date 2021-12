Cala il contagio nelle scuole senesi

Sciopero generale, Landini: «C'è una pandemia anche salariale e sociale, i partiti non si rendono conto»

Dato in controtendenza rispetta all'intera Area Vasta. Poche anche le classi in quarantena

SIENA — Sono 155 i positivi riscontrati nelle scuole di Siena e provincia. Netto calo rispetto alla settimana scorsa quanto i positivi erano 190. Tra questi 131 sono studenti (giovedì scorso erano 162), 23 insegnanti (3 in meno) e 1 tra il personale non docente.

La Asl Tse comunica che sono 9 le classi poste in quarantena (una settimana fa erano 31), mentre quelle in sorveglianza testing, ovvero dove viene svolto il tampone immediato a tempo zero dal verificarsi di un caso, sono 10 alle Superiori, 12 alle Medie e 2 alle Elementari.

In tutta l'Area Vasta i contagiati negli Istituti scolastici sono 586 (la settimana scorsa erano 511). A Grosseto il maggior numero di casi, ben 232, mentre ad Arezzo 193. Sono 6 (4 studenti e 1 insegnanti) quelli provenienti da altre Asl.

Nel dettaglio vediamo che l'intera Asl Toscana sud ha ha attualmente in carico 494 studenti e di questi 38 hanno un'età compresa tra 0-5 anni; 238 tra 6-10 anni; 143 tra 11-15 anni; 61 tra 16-18 anni; 14 oltre 19 anni.

Gli insegnati contagiati tra Arezzo-Siena-Grosseto sono 89, mentre 3 casi sono stati riscontrati tra i non docenti.