Cinque bambini positivi al Covid nel Senese

Li segnala la Asl Toscana Sud Est nell'ultimo aggiornamento sulla situazione del Covid-19. Sette in tutto i nuovi contagiati in provincia di Siena

SIENA — Hanno abbassato molto l'età media dei nuovi contagi i cinque bambini che la Asl Sud Est ha segnalato in provincia di Siena nell'ultimo bollettino sull'epidemia di Covid. Sono stati tutti individuati in ambito scolastico: quattro di questi, tutti di sei anni, sono stati rilevati a Chianciano mentre uno di 8 anni a Rapolano Terme.

Altri due casi, in persone adulte ma pur sempre molto giovani (20 e 23 anni) sono stati segnalati a Colle Val d'Elsa e a Montepulciano.

In Toscana oggi sono stati 85 i nuovi casi di Covid-19 in Toscana e 3 i decessi, tutti di persone molto anziane, a Pistoia, Pisa e Arezzo. In tutto son 14.651 i contagiati toscani dall'inizio dell'epidemia mentre i decessi sono saliti a 1.160.