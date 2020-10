Coronavirus, il contagio torna a due cifre

Sorpreso fuori casa con il cellulare dall'inviato di Giletti, torna in cella «boss dei Nebrodi»

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 11 i nuovi casi rilevati in provincia di Siena. In Toscana i nuovi positivi sono 144

SIENA — L'incremento giornaliero dei nuovi casi di Coronavirus in provincia di Siena torna a due cifre. Sono 11 i casi rilevati nelle ultime 24 ore. Lo segnala l'Asl sud est, che nell'aggiornamento sui nuovi contagi, inserisce tre casi a Montepulciano, tre a Poggibonsi, due a Monteroni d'Arbia e uno a Monteriggioni, Chianciano Terme e Sovicille. Tra i positivi anche un bambino di 8 anni già in isolamento domiciliare come tutti gli altri casi accertati.

Il dipartimento di prevenzione ha tracciato 23 contatti, per i quali è stato disposto l'isolamento domiciliare.

Questi i numeri contenuti nel report della Regione: da inizio epidemia ad oggi sono complessivamente 642 le persone residenti o domiciliate in provincia di Siena che hanno contatto il virus. Per quanto riguarda la Toscana nel suo complesso, i nuovi casi inseriti nel bollettino odierno sono 144, ma si contano anche 77 guariti in più rispetto a ieri.

Il report della Regione segnala anche un decesso in provincia di Arezzo.

I casi di Coronavirus registrati in Toscana da inizio emergenza ad oggi hanno raggiunto quota 14.971. Di questi, 3.468 sono attualmente positivi.