Coronavirus, nessun nuovo contagio nel senese

Nuovo report sull'epidemia di Covid-19: nessun nuovo tampone positivo nelle ultime 24 ore, i contagi restano 427 e i deceduti 28

SIENA — Non si registrano nuovi casi di Covid-19 in provincia di Siena nelle ultime 24 ore, dove i contagi da inizio epidemia restano 427, mentre i guariti sono 289.

Stando al bollettino diffuso dall'Ausl sud est e dalla Regione Toscana non si registrano invece nuovi decessi, che dunque restano 28 da inizio emergenza sanitaria.

Nel territorio della Asl Toscana sud est questi i casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza: 660 ad Arezzo, 427 a Siena, 417 a Grosseto.

In Toscana sono 9.745 i casi di positività al coronavirus, 24 in più rispetto a ieri. Si registrano 7 nuovi decessi: 6 uomini e 1 donna, con un’età media di 80,3 anni. In totale le persone decedute risultate positive al Covid-19 sono state 937.

Sempre a livello regionale i guariti crescono del 3,8% e raggiungono quota 4.360 (il 44,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 174.596, 4.300 in più rispetto a ieri.