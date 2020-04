Covid, sono 418 i casi totali nel senese

Le persone attualmente positive in provincia di Siena sono 202. Tra ieri e oggi registrati due nuovi contagi. Nessun decesso

SIENA — Nuovo bollettino dell'Asl Toscana sud est relativo all'emergenza Covid-19. Tra ieri e oggi, come detto, nel senese non si sono verificati decessi e sono stati registrati due nuovi contagiati, una persona a Siena di 47 anni e una di Gaiole in Chianti di 43 anni. Le vittime da inizio epidemia sono 26.

Le persone risultate positive al virus in provincia di Siena da inizio epidemia sono 418.

A livello regionale sono 9.015 i casi di positività al coronavirus, 138 in più rispetto a ieri. I test eseguiti hanno raggiunto quota125.495, 4.159 in più rispetto a ieri. Si registrano 18 nuovi decessi: 11 uomini e 7 donne con un’età media di 78,7 anni. Le persone complessivamente guarite salgono a 2109 (più 90 rispetto a ieri, + 5,3%).