Covid a doppio zero nel Senese

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore in Toscana dove però sono stati registrati 10 nuovi casi di contagio suddivisi tra 5 province

SIENA — Sono ancora fermi i contagi nella provincia di Siena dove i casi restano 429 dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi. I dati aggiornati alle ultime 24 ore, diffusi dall'Asl sud est non segnalano nuovi casi ed in tutta la Toscana non ci sono stati nuovi decessi nelle ultime ventiquattro ore.

Nel territorio che comprende le province di Siena, Grosseto e Arezzo, sono attualmente 37 le persone positive al Covid. Di questi, 30 sono in isolamento domiciliare, 3 in ospedale, ci sono poi un ricovero al di fuori del territorio dell'Asl, 1 paziente trasferito in un altro territorio ed un anziano che è ricoverato in Rsa. Infine un caso sospetto nel Grossetano.

I guariti dall'inizio dell'emergenza sono 1.391, stabili rispetto a ieri.

Il bollettino regionale ha registrato 10 nuovi casi che portano il totale dei contagiati a 10.415 i casi di positività al Coronavirus. I guariti crescono e raggiungono quota 8.941. 2 in più di ieri. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 407.195, 2.846 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 343. Oggi non si registrano nuovi decessi che restano quindi fermi a 1131.