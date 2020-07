Covid, altre 24 ore senza nuovi contagi

Nessun nuovo caso è stato registrato nelle ultime 24 ore nel senese. In totale in Toscana sono state 12 le persone contagiate tra ieri e oggi

SIENA — La provincia di Siena registra una tregua dal virus nelle ultime 48 ore. I contagi totali registrati nel senese da inizio epidemia restano dunque fermi a quota 429.

Nella Asl Toscana sud est ci sono 34 casi di cui 29 in isolamento domiciliare, 1 in ospedale, 4 ricoverati extra Asl ed 1 trasferito in un altro territorio. I guariti sono 1.380. Sono invece 549 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

La situazione relativa alle ultime 24 ore in Toscana vede 12 nuovi casi, con zero decessi e 10 guariti in più rispetto a ieri.