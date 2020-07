Covid, altre 24 ore senza nuovi contagiati

Rispetto a ieri in provincia di Siena non sono stati rilevati nuovi casi di positività al coronavirus né decessi. I contagi totali sono 438

SIENA — Nelle ultime 24 ore la Asl Toscana Sud Est non ha rilevato nuovi casi di positività al Covid-19 in provincia di Siena dove il totale delle persone contagiate resta fermo a 438 mentre i decessi riconducibili al coronavirus rimangono 33 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Nel territorio di competenza della Asl Toscana Sud Est sono stati tre i contagi rilevati da ieri, tutti nel Comune di Castelfranco Pian di Scò, in provincia di Arezzo: due sono bambini di 3 e 7 anni, uno a 32 anni. Si tratta, spiega la Asl, di contatti di un caso già noto.



In tutto, i casi positivi in carico ai servizi sanitari sono 42, di cui 25 persone in isolamento domiciliare, 6 in Ospedale, 6 in RSA, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.365.