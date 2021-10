Covid, lieve calo con 16 nuovi casi

Rispetto al giorno precedente registrati 6 positivi in meno. Sono invece 21 i guariti odierni. Effettuati 553 tamponi

SIENA — Sono 16 i nuovi positivi in provincia di Siena, 6 in meno del giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 553 persone (ieri 684) ed in 21 sono risultati definitivamente guariti.

Si alza l'età media del contagio. Rispetto ai 16 casi odierni in 6 hanno tra 35 e 49 anni.

Risale il numero dei ricoverati a "Le Scotte". All'ospedale senese ci sono 20 pazienti e di questi 3 si trovano in "Terapia Intensiva", 10 nel setting di media intensità, 6 in degenza ordinaria, 1 in area pediatrica. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che rispetto a ieri ci sono stati 3 ingressi.

Per quanto riguarda l'Area Vasta, invece, nell'ospedale "San Donato" di Arezzo ci sono 5 pazienti e di questi 3 si trovano in degenza Covid e nessuno in "Rianimazione" (ieri 1). Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono 12 (ieri 11), compresi 2 pazienti in "Terapia Intensiva". Non ci sono stati decessi.

Attualmente sono 356 i senesi ancora contagiati, mentre passano da 1094 a 1160 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 39 (ieri 44) e di questi 9 risiedono nell'Aretino, 16 nel Senese, 14 nel Grossetano.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena