Covid, il contagio segna altri 722 casi

Scende il dato dei positivi alla mezzanotte di ieri e anche il numero dei tamponi effettuati. Nel capoluogo 144 nuovi malati. Due decessi alle Scotte

SIENA — Alle 24 di ieri sera in provincia di Siena sono stati individuati altri 722 contagi, contro i 1.059 del giorno precedente.

Il dato emerge dalla lettura di 4.869 tamponi effettuati (ieri 5.964) di cui 1.901 molecolari e 2.968 antigenici rapidi, quelli che si comprano in farmacia.

I Comuni più colpiti dal virus sono il capoluogo con 144 casi, Poggibonsi 116, Colle 53, Sovicille 40, Montepulciano 34, San Gimignano 33.

Rispetto ai 722 nuovi positivi ben 164 sono minorenni; 117 ragazzi tra 19 e 34 anni, 169 tra 35-49 anni; 162 tra 50 e 64 anni; 62 tra 65-79 anni e 38 over 80.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria informa che ci sono 65 pazienti ricoverati (ieri 67) e di questi 4 si trovano in Terapia Intensiva, 40 nel setting di media intensità e 21 in degenza ordinaria. Rispetto a ieri, quindi, ci sono stati 3 ingressi e 2 decessi.

I ricoverati a "Le Scotte" provengono da Area Senese: 20 - Alta Valdelsa: 23 - Amiata/Val d'Orcia/Valdichiana Senese: 18; - Provincia di Arezzo: 1; Firenze: 2; Livorno: 1.

Per quanto riguarda la fascia d'età dei ricoverati tra 0 -18 anni ci sono 0 ricoverati; tra 19-34 anni: 1 ricoverato non vaccinato; 35-49 anni: 5 ricoveri, di cui 1 vaccinato; 50-64 anni: 11 ricoveri, di cui 9 vaccinati; 65-79 anni: 21 ricoveri, di cui 11 vaccinati; età superiore a 80 anni: 27 ricoveri, di cui 12 vaccinati.

Negli altri due nosocomi dell'Area Vasta la situazione vede al "San Donato" di Arezzo ci sono 52 pazienti (ieri 54) e di questi 6 si trovano in Rianimazione (ieri 7). L'azienda Sanitaria informa che l'80 percento dei degenti in Area Covid non è vaccinato mentre la percentuale scende al 70% per la "Rianimazione". Al nosocomio aretino si registra, purtroppo, il decesso di una donna di 82 anni.

Nell'ultima settimana ecco la situazione dei posti letto occupati al San Donato: domenica 2 gennaio gennaio 32 degenti, il 3 gennaio il numero è salito a 39, il 4 a 42, il 5 gennaio 54, il 6 gennaio 53, il 7 erano 54, ieri sempre 54, mentre oggi lieve diminuzione con 52.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 42 ( l'80 percento non è vaccinato) mentre 6 si trovano in "Terapia Intensiva" (l'85% non è vaccinato).

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 286 persone. Attualmente sono 5.054 i senesi ancora positivi (ieri 4.219) mentre in 1.786 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 2.562 positivi (ieri 3.485) e di questi 954 risiedono in provincia di Arezzo, 722 in quella di Siena, 510 nel Grossetano e 376 extra Asl.

Covid, 12.454 casi e 44 ricoveri in più in Toscana. Clicca qui per il report regionale.

I casi Comune per Comune: