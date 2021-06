Covid, 5 nuovi casi e 4 guariti nel senese

Sono emersi da 422 tamponi. Attualmente ancora 16o i positivi in carico alla Asl, mentre 293 i quarantenati

SIENA — Il Covid nel senese segna oggi 5 nuovi contagiati. Ieri ce ne era stato solo 1. Il dato odierno ne registra: 1 a Chianciano, 1 a Poggibonsi, 1 a Rapolano, 1 Siena e 1 a Sinalunga.

Nelle ultime 24 ore, la Asl ha controllato 422 senesi ed in 4 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Situazione ricoverati. Al "piano zero" del "San Donato" di Arezzo ci sono 10 pazienti, uno in più del giorno precedente. Anche oggi nessun nuovo decesso è stato segnalato. Mentre al "Misericordia" di Grosseto ci sono 9 persone in Degenza e 2 in Terapia Intensiva.

Attualmente ci sono ancora 160 senesi positivi mentre in 293 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 9 i nuovi casi e di questi 2 sono residenti nell'Aretino, 5 nel Senese e 2 nel Grossetano.

Cinque morti per Covid in Toscana. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.