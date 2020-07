Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla» Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Attualità domenica 26 luglio 2020 ore 18:37

Coronavirus, contagio ancora fermo nel Senese

In Toscana sono stati rilevati 15 tamponi positivi in ventiquattro ore. Nessun nuovo caso in provincia di Siena, dove la tregua dura da quasi un mese