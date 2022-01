Covid, anche oggi oltre mille positivi nel Senese

Il virus in 34 Comuni. Nel capoluogo il maggior numero di casi. Aumentano ancora i contagi a Poggibonsi, Colle ed in tutta la Valdelsa

SIENA — Aumentano i tamponi fatti e incrementano i positivi al Coronavirus. Così alle 24 di ieri sera in provincia di Siena sono stati individuati altri 1.059 contagi, contro i 435 del giorno precedente.

Il dato emerge dalla lettura di 5.964 tamponi effettuati (ieri 2.518) di cui 1.689 molecolari e 4.725 antigenici rapidi, quelli che si comprano in farmacia.

I Comuni più colpiti dal virus sono il capoluogo con 190 casi, Poggibonsi 155, Colle Valdelsa 95, Sinalunga 56, Monterggioni 48, Sovicille 47, Monteroni D'Arbia 46, Montepulciano 43.

Rispetto ai 1.059 nuovi positivi ben 201 sono minorenni; 237 ragazzi tra 19 e 34 anni, 242 tra 35-49 anni; 225 tra 50 e 64 anni; 93 tra 65-79 anni e 43 over 80.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria informa che ci sono 67 pazienti ricoverati (ieri 66) e di questi 5 si trovano in Terapia Intensiva, 45 nel setting di media intensità e 17 in degenza ordinaria. Rispetto a ieri, quindi, ci sono stati 8 ingressi e 6 dimissione.

I ricoverati a "Le Scotte" provengono da Area Senese: 22 - Alta Valdelsa: 23 - Amiata/Val d'Orcia/Valdichiana Senese: 18; - Provincia di Arezzo: 1; Firenze: 2; Livorno: 1.

Per quanto riguarda la fascia d'età dei ricoverati tra 0 -18 anni ci sono 0 ricoverati; tra 19-34 anni: 1 ricoverato non vaccinato; 35-49 anni: 8 ricoveri, di cui 2 vaccinati; 50-64 anni: 10 ricoveri, di cui 10 vaccinati; 65-79 anni: 18 ricoveri, di cui 8 vaccinati; età superiore a 80 anni: 28 ricoveri, di cui 13 vaccinati.

Negli altri due nosocomi dell'Area Vasta la situazione vede al "San Donato" di Arezzo ci sono 54 pazienti e di questi 7 si trovano in Rianimazione (come ieri). L'azienda Sanitaria informa che l'80 percento dei degenti in Area Covid non è vaccinato mentre la percentuale scende al 70 per la "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 41 ( l'80 percento non è vaccinato) mentre 6 si trovano in "Terapia Intensiva" (l'85% non è vaccinato). Sempre al nosocomio maremmano si registra il decesso due donne di 63 e 75 anni per complicazioni dovute al virus.

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 361 persone. Attualmente sono 4.219 i senesi ancora positivi (ieri 3.815) mentre in 1.975 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 3.458 positivi (ieri 1.529) e di questi 1.433 risiedono in provincia di Arezzo, 1.059 in quella di Siena, 666 nel Grossetano e 300 extra Asl.

Sono quasi 16mila i toscani che hanno contratto il virus nelle ultima 24 ore. Clicca qui per il report regionale.

I casi Comune per Comune: