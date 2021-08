Covid, altri 24 positivi in provincia di Siena

In Valdelsa il maggior numero di casi. Tra i più colpiti dal virus i giovani ed i 60enni. Aumentano i ricoverati a "Le Scotte"

SIENA — Resta stabile la curva del contagio in provincia di Siena. Anche oggi, infatti, sono 24 i positivi al Coronavirus, 1 in meno rispetto al giorno precedente.

La Asl, nelle ultime 24 ore, ha eseguito 697 tamponi (ieri 677) e 7 senesi sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Per quanto riguarda la fascia d'età notiamo come giovani e sessantenni siano i più colpiti dal virus. Nel dettaglio vediamo che sono 7 gli under 18, in 9 hanno un'età compresa tra 19 e 34 anni e 5 sono le persone con un'età tra 50 e 64 anni.

Al "Santa Maria alle Scotte" ci sono 16 ricoverati (due in più di ieri) comprese le 2 persone in "Terapia Intensiva".

Al "San Donato" di Arezzo i pazienti sono 5 e di questi uno si trova "Rianimazione". Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i malati sono sempre 12, con un contagiato ricoverato in condizioni più gravi.

Le persone attualmente positive in tutta la provincia sono 476, mentre scendono a 515 i senesi che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 95 (ieri erano 99) e di questi 48 risiedono nell'Aretino, 24 nel Senese, 22 nel Grossetano e uno proveniente da fuori regione.

Sono 765 i nuovi positivi in Toscana. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena: